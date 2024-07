"Storie al Parco", un pomeriggio di narrazioni alla Comunità alloggio Nazareth

"Le attività di storytelling possono essere occasioni sia per allenare le competenze cognitive sia per coinvolgere la dimensione emotiva e sociale". "Storie al Parco" sbarca al Parco della Comunità alloggio Nazareth di Forlì, coinvolgendo lunedì pomeriggio una cinquanta ospiti e familiari con il Centro Italiano Storytelling. "Le pratiche narrative sono essenziali nell’intero percorso di vita visto che le persone attribuiscono significato alla realtà attraverso il racconto - viene illustrato da Flavio Milandri -. Recentemente si è scoperto che le pratiche narrative hanno un ruolo essenziale per la qualità della vita e il raccontare sembra essere un’attività che influenza direttamente l’allenamento e il mantenimento di abilità cognitive come memoria e pensiero critico-inferenziale". Ecco quindi l’importanza della proposta Storie al Parco, con Anna Facciani, Lia Zannetti, Monika Seitz, Stefania Ganzini e Flavio Milandri.