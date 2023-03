"Storie e Canzoni d'Amore", si è conclusa la rassegna per le donne che lottano per le proprie libertà

Si è conclusa venerdì sera la rassegna promossa dal Comune di Meldola in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne con "Storie e Canzoni d'Amore": Stefania Zaccheroni con i propri racconti inediti ed Elisa Proietti interpretando splendidi brani hanno condotto tutti i presenti in un emozionante percorso sul tema dei sentimenti e dell'amore in tutte le sue declinazioni. A coordinare la serata è stata Giovanna Piolanti, Consigliera Comunale.

Nel corso della serata un pensiero è stato rivolto a tutte le donne che ancora oggi, in ogni parte del mondo, lottano per l'affermazione delle proprie libertà e dei propri diritti. Un enorme ringraziamento a Stefania, Elisa e Giovanna ed a tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima serata che ha registrato un enorme successo di pubblico.