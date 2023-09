"Via Cerchia è pericolosa", petizione con oltre 200 firme a Bussecchio. Il Comune abbassa la velocità ai 30 all'ora

Sono 255 le firme in calce alla petizione - un plico di 12 fogli - presentata il 10 luglio scorso dal coordinatore del quartiere di Bussecchio per segnalare la situazione di pericolo di una delle strade più trafficate del quartiere, via Cerchia. Nello specifico, gli oltre duecento residenti della zona chiedono di spostare il cartello del limite di velocità dei 30 chilometri all’ora di 100 metri: ovvero dal civico 151 - in corrispondenza del sali e tabacchi, dove si trova attualmente - al civico 113. “La situazione del traffico è diventata estremamente caotica e la strada è pericolosa - dice il coordinatore - anticipando il cartello all’altezza della rotatoria si potrebbero invece garantire condizioni di maggiore sicurezza”.

Tra le richieste c’è anche quella di installare uno specchio di fronte a via Orfeo da Bologna per migliorare la visibilità per l’attraversamento. “In precedenza - dice il coordinatore di quartiere Renzo Camprini - avevamo fatto una riunione in Comune con i tecnici della viabilità durante la quale avevamo fatto la nostra proposta che però non è stata accolta”. Da qui, l’iniziativa avviata nel quartiere con la raccolta firme a sostegno la petizione fatta pervenire agli uffici comunali nel mese di luglio.

Camprini aveva poi lamentato che a più di due mesi di distanza, non era arrivato alcun riscontro dal Comune. E dallo stesso municipio fanno sapere che "la problematica sollevata non solo è stata risolta, ma gliene era già stata data notizia un paio di giorni fa". Spiega il Comune: "Partiamo da alcune premesse: la Commissione sulla Valutazione del Rischio Stradale, titolare del procedimento, è stata virtualmente sospesa da maggio a luglio a causa dall’alluvione. La prima seduta utile, durante la quale è stata valutata la richiesta sollevata legittimamente dai residenti del quartiere Bussecchio, si è svolta il 14 settembre. In quell’occasione, i membri della Commissione hanno accolto favorevolmente l’istanza relativa allo spostamento del cartello di limite della velocità 30km/h dal civico 151 di via Cerchia al civico 113, all’altezza della rotatoria".

Ed ancora il Comune: "Per quanto concerne l’installazione di uno specchio parabolico di fronte a via Orfeo da Bologna, la Commissione si è espressa in maniera contraria sulla base delle Linee guida Operative per la valutazione degli interventi mirati alla valutazione del rischio stradale che, di norma, la ammette nei casi in cui ci siano elementi inamovibili che limitano/precludono la visibilità. Purtroppo non è questo il caso, ma ci riserviamo di effettuare i dovuti approfondimenti. Tuttavia, la cosa che più ci rammarica di tutta questa vicenda, al netto del fatto che l’alluvione ha diluito per forza di cose i tempi di trattazione e risoluzione di alcune tematiche, è che dell’esito della petizione il Sig. Camprini è stato informato il 18 settembre scorso dai nostri uffici. In quell’occasione, il coordinatore di Bussecchio non ha manifestato alcuna rimostranza, mostrandosi anzi soddisfatto per l’accoglimento della richiesta di implementazione della zona mobilità dolce".