"Via Cerchia è pericolosa", petizione con oltre 200 firme a Bussecchio: "Dal Comune nessuna risposta”

“Sono passati più di due mesi dalla nostra richiesta ma dal Comune non abbiamo avuto nessuna risposta”. Sono 255 le firme in calce alla petizione - un plico di 12 fogli - presentata il 10 luglio scorso dal coordinatore del quartiere di Bussecchio per segnalare la situazione di pericolo di una delle strade più trafficate del quartiere, via Cerchia.

Nello specifico, gli oltre duecento residenti della zona chiedono di spostare il cartello del limite di velocità dei 30 chilometri all’ora di 100 metri: ovvero dal civico 151 - in corrispondenza del sali e tabacchi, dove si trova attualmente - al civico 113. “La situazione del traffico è diventata estremamente caotica e la strada è pericolosa - dice il coordinatore - anticipando il cartello all’altezza della rotatoria si potrebbero invece garantire condizioni di maggiore sicurezza”.

Tra le richieste c’è anche quella di installare uno specchio di fronte a via Orfeo da Bologna per migliorare la visibilità per l’attraversamento. “In precedenza - dice Camprini - avevamo fatto una riunione in Comune con i tecnici della viabilità durante la quale avevamo fatto la nostra proposta che però non è stata accolta”. Da qui, l’iniziativa avviata nel quartiere con la raccolta firme a sostegno la petizione fatta pervenire agli uffici comunali nel mese di luglio.

“A più di due mesi di distanza, però, non abbiamo non abbiamo avuto riscontro da parte dell’amministrazione comunale - conclude Camprini -. Torniamo a chiedere un intervento che secondo noi può essere di grande aiuto per la sicurezza della circolazione, sia dei residenti sia delle auto in transito, anche per l’intensificarsi del traffico dovuto alla riapertura delle scuole”.