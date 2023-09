Quaranta strade da asfaltare entro il prossimo mese: il quadro dei lavori in città

Ci sono altre 40 strade nel piano di asfaltature del Comune di Forlì concordato con i gestori dei sotto-servizi da concludersi entro la prima settimana del mese di ottobre. “La maggior parte di questi interventi, come quelli su via Cerchia e via Bertini, si sono già conclusi o termineranno nel giro di qualche giorno. Altri partiranno a breve, per concludersi entro la fine del mese. Per tutti” - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - è prevista la messa in sicurezza dell’intera carreggiata, nei tratti indicati, con il completo rifacimento del manto stradale”. Ma in cantiere non c’è solo un massiccio piano di asfaltature.

“Dopo aver sostituito la pubblica illuminazione, stiamo rifacendo i marciapiedi in via Bidente, fortemente compromessi” - conclude Petetta.

Di seguito l’elenco delle strade coinvolte nel piano di asfaltature del Comune di Forlì: Via Cerchia (tratto da Via Biagio Bernardi a Rotatoria V.Le Spazzoli), Via Battarra, Via Codazzi, Via Pasquali, Via Copernico (tratto da Via Talete a via Bertini mezza carreggiata), Via Bertini (tratto Da Via Copernico a rotatoria Tangenziale), Via Cervese (tratto da Via Punta Di FerroaA Via Sant’ilario), Via Sant'ilario, Via Ca' Mattioli, V.Le Italia (tratto Intersezione Via Piave), Via Bellonci, Via Calletti, Via De Gregori, Via Raboni, Via Taddei, Via Silvestrini, Via Prati, Via Melandri, Via Rio Massa, Via Monte Del Pozzo, Via Maestri Pedrino, Via Fratti Antonio, Via Valverde, Via Bandiera, Via Del Canale, Piazzale Dei Garibaldini, Via Alfredo Servadei, Via Carlo Brice', Via Duilio Peroni, Via Eraldo Pino Marciano, Via Francesco La Greca, Via Gaetano Bedei, Via Giovanni Albonetti, Via Mario Quartaroli, Via Tesei Condino, Via Dario Samory, Via Edo Bertaccini, Via Dei Gerolimini, Via Cesare Battisti, Via Benedetti, P.Tta Campostino, P.Tta Della Grata.