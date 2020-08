Il Giro d'Italia Under 23 attraversa il Forlivese: dalla Cervese a viale Bologna, la mappa delle strade interessate

Il Giro d'Italia Under 23 per le vie di Forlì. L'edizione 2020 della gara ciclista, che rientra tra le poche competizioni sportive di carattere internazionale autorizzate dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, interesserà il territorio forlivese in occasione della terza tappa "Riccione – Mordano" in programma lunedì 31 agosto. La corsa, proveniente dalla provincia di Ravenna transitando in via Cervese, entrerà nel comune di Forlì verso le 14, percorrendo le vie Cervese, Bonaparte, Ravegnana, Porta San Pietro, viale Vittorio Veneto, viale Italia, Porta Schiavonia, via Firenze, via Ossi, via Del Braldo, viale Bologna in direzione Faenza uscendo dal nostro confine alle 14.30 circa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Informa la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese: "E' già stata collocata, in questi giorni, la segnaletica di divieto di transito sulle arterie stradali confluenti sul percorso e si sta inoltre provvedendo anche al posizionamento di segnali di preavviso di deviazione del traffico verso percorsi alternativi. A tal riguardo, dalle 13.30 alle 14.30, al fine di evitare eventuali disagi determinati dalle chiusure del percorso, si consiglia di percorrere la tangenziale cittadina che permetterà di bypassare il tracciato di gara consentendo di raggiungere con più facilità ogni snodo della viabilità forlivese".