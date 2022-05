Il Giro d'Italia rivoluziona la viabilità, via Emilia chiusa per 4 ore: installata la segnaletica stradale

Anche i territori comunali di Bertinoro e Forlimpopoli saranno interessati mercoledì dal passaggio dell'undicesima tappa del Giro d'Italia, con partenza da Santarcangelo e traguardo a Reggio Emilia dopo 203 chilometri, la buona parte dei quali lungo la via Emilia. Il passaggio dei corridori a Forlimpopoli è atteso tra le 13.09 e le 13.13, mentre lasceranno il territorio Forlivese poco dopo le 13.30 in direzione Faenza. Dalle 10.30 alle 13.15 è prevista la sospensione del traffico lungo tutto il tratto della via Emilia interessante i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli. Nel centro della cittadina artusiana sono previsti divieti di sosta con rimozione dalle 9 alle 14 in via Matteotti, via Mazzini, via Circonvallazione e via Emilia per Forlì fino al distributore Ip. L'area sarà presidiata dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Così a Forlì

Il gruppo poi proseguirà in direzione Forlì, entrando città da viale Roma, per poi toccare il lato destro di piazzale della Vittoria, corso della Repubblica, piazza Saffi, corso Mazzini, viale Vittorio Veneto, viale Italia, ed infine viale Bologna verso Faenza. La maglia rosa e tutti gli atleti in gara, col seguito delle ammiraglie, saranno preceduti di qualche ora dalla carovana pubblicitaria, che farà una sosta alle 10.30 in piazza Saffi. Successivamente le arterie continueranno ad essere interdette alla circolazione bloccato, mentre i residenti avranno la possibilità di spostarsi sfruttando alcuni attraversamenti che saranno presidiati dagli agenti.

Anche la Tangenziale di Forlì sarà oggetto di modifiche alla circolazione, a cura di Anas. In particolari, saranno chiusi al traffico gli svincoli di viale Roma alle 9,30, mentre dalle 9,45 è prevista la chiusura della carreggiata verso Faenza, con uscita obbligatoria allo svincolo del Quartiere San Benedetto. Chiuderà in ingresso anche lo svincolo del quartiere Cava verso Faenza (cioè provenendo da via Padulli) dalle 9,45. Mercoledì la sosta sarà vietata dalle 7 alle 14 in piazzale della Vittoria (lato viale della Libertà), corso della Repubblica, corso Mazzini e viale Italia. Lungo le arterie è già stata installata l'apposita cartellonistica.