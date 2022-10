Strade vicinali e private di uso pubblico: al via i lavori di manutenzione straordinaria

Venerdì avranno inizio i lavori di manutenzione straordinaria delle strade vicinali e private di uso pubblico. Le strade interessate sono quelle che presentavano maggiori disagi per la circolazione, ovvero via Borghetto Casello, via Borghetto Ferrovia, via Cà Strocchi, via del Cipresso, via Doberdò, via Dieci Martiri, via Facchina, via Selvina, via Sansovini, via Rio Voltre e via Rio Cosina. I lavori si protrarranno fino al 4 novembre.