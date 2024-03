StraForlì, diversi quartieri "chiusi" dentro il circuito. La mappa delle strade coinvolte dai divieti di transito e di sosta

Sarà una ‘StraForlì’ a misura di cittadino quella che andrà in scena per le strade di Forlì domenica dalle 9.30 alle 12.30. La Polizia Locale di Forlì, che sarà in servizio con una cinquantina di agenti a cui si aggiungeranno circa centoventi volontari, garantirà il minimo disagio alla circolazione, facendo convivere nel migliore dei modi la viabilità con la gara podistica, che si terrà per la prima volta a Forlì e che richiamerà oltre mille partecipanti. La ‘StraForlì’ essendo una mezzamaratona avrà un percorso di 21 km, ma ci sarà anche la ‘StraForlì Family’, versione non competitiva di 8 km rivolta ai meno esperti.

Il percorso

Questo il percorso della ‘StraForlì’: Piazza Saffi , Corso Mazzini, via Ravegnana, via Gorizia, via Tripoli, via Bengasi, via Cadore, via Lunga, via Gorizia, via Monte San Michele, via Pelacano, via Isonzo, viale Italia, viale Salinatore, via Giovanni dalle Bande Nere, via Decio Raggi, viale Risorgimento, via Quarantola, via Mazzatinti, via Bargossi, via Campo degli Svizzeri, via Campo di Marte, viale Roma, piazzale Della Vittoria, viale Della Libertà, via Sirotti, via Bonali, piazza Orsi Mangelli, via Bonali, Mazzolani, viale Della Libertà, Piazzale della Vittoria, viale Corridoni, via Della Rocca, Corso Diaz, via Valverde, via Andrelini, vialetto giardini Piazza Guido da Montefeltro, via Marcolini, Corso Garibaldi, Piazza Saffi.

Questo invece il percorso della ‘StraForlì Family’: Piazza Saffi , Corso Mazzini, via Ravegnana, via Gorizia, via Tripoli, via Bengasi, via Cadore, via Lunga, via Gorizia, via Monte San Michele, Piazzale Santa Chiara, via Dandolo, via dei Mille, via Maroncelli, Piazza Ordelaffi, via delle Torri, piazza Saffi.

“Vogliamo garantire la massima sicurezza per i podisti e che i residenti nelle zone attraversate dalla corsa possano muoversi senza troppi disagi – spiega il Vice Comandante Andrea Gualtieri – e per questo motivo abbiamo studiato molti percorsi alternativi che abbiamo illustrato in volantini distribuiti ai residenti durante la settimana prima della manifestazione. Per agevolare il più possibile gli spostamenti nei diversi punti delle città, saranno previsti degli attraversamenti controllati alle intersezioni di maggiore scorrimento ed inoltre ci saranno vigili che consentiranno l’attraversamento. La Polizia Locale ha voluto curare ogni dettaglio visto che la ‘StraForlì’ ci sarà una decina di giorni dopo il ‘Duathlon’ e la prossima settimana passerà la Coppi e Bartali”.

Le sospensioni della circolazione

Durante le tre ore di gara, le strade coinvolte saranno aperte dopo il passaggio dei podisti, ma è già stato fissato l’orario di sospensione della circolazione.

Dalle 9 alle 11.30 non si potrà transitare lungo Piazza Saffi , Corso Mazzini, via Ravegnana, via Gorizia, via Tripoli, via Bengasi, via Cadore, via Lunga, via Gorizia, via Monte San Michele.

Dalle 9.45 alle 11.45 lungo via Dandolo, via dei Mille, via Maroncelli, Piazza Ordelaffi, via delle Torri

Dalle 9.45 alle 11 lungo via Pelacano, via Isonzo, viale Italia, viale Salinatore (direzione Meldola), via Giovanni dalle Bande Nere (direzione Meldola), via Decio Raggi (fino a via Risorgimento direzione Meldola).

Dalle 10 alle 11.50 lungo viale Risorgimento, via Quarantola (da viale Risorgimento a via Mazzantini), via Mazzatinti, via Bargossi, via Campo degli Svizzeri, via Campo di Marte

Dalle 10.10 alle 12.30 lungo viale Roma (da via Campo di Marte a piazzale della Vittoria), piazzale Della Vittoria, viale Della Libertà (eccetto controviali), viale Corridoni, via Della Rocca, Corso Diaz (fino a via Valverde), via Valverde, via Andrelini, via Marcolini, Corso Garibaldi, (da via Marcolini a Piazza Saffi).

Resterà libera alla circolazione la Tangenziale di Forlì che vedrà unicamente chiusi gli svincoli dell’uscita Quartiere San Benedetto dalle 9.15 alle 11.30.

Quartieri chiusi e divieti di sosta

“Alcuni quartieri resteranno chiusi per il passaggio dei podisti – spiega la Sovraintendente Barbara Bovelacci – e per i residenti sono stati predisposti corridoi per potervi uscire. La viabilità per ‘StraForlì’ non toccherà il quartiere di Vecchiazzano dove c’è l’ospedale, che sarà raggiungibile da viale dell’Appennino e da via Firenze. Agevolazioni ci saranno anche verso la stazione dei treni e verso il cimitero di San Martino che sappiamo essere molto frequentato la domenica mattina, mentre il trasporto pubblico sarà garantito verso l’ospedale e le vallate.

Sull’intero percorso di gara sarà previsto un divieto di sosta dalle 7 alle 12.30 e rimuoveremo le auto soltanto in corso Mazzini. Ai residenti delle altre vie, chiediamo di lasciare parcheggiate le auto durante le tre ore di gara, ma comunque provvederemo ad un fettucciamento dei mezzi in divieto di sosta per evitare che possano essere spostate”.