Valvole antincendio, strani avvisi all'ingresso dei condomini. "Diffidare da questi volantini"

Diffidare da volantini che riportano avvisi di interventi per l’installazione di dispositivi per le rilevazioni di monossido di carbonio. E' la raccomandazione di Federconsumatori, che negli ultimi giorni ha ricevuto diverse segnalazioni circa il montaggio di apposte valvole gas a funzione antincendio. Avvisi, tiene a specificare l'associazione dei consumatori, "che vengono deposti e affissi in località pubbliche o presso androni condominiali". Casi sono stati segnalati in particolare a Forlimpopoli.

"Questi avvisi, fuorvianti nella modalità e struttura, parlano di interventi rivolti ad i clienti di tutti i gestori di gas, ripromettendo visita successiva con intervento di operatore dedicato dotato di tesserino di riconoscimento - viene specificato -. Spesso questi avvisi si rivelano falsi, non essendo necessario o doveroso, per il cittadino/a, attuare installazione del dispositivo rilevatore proposto; il rischio inoltre è quello di incorrere nell’acquisto di dispositivi di dubbio utilizzo ad onere estremamente gravoso. Evidenziamo invero come in caso di avvisi di dubbia provenienza il tecnico inviato presso la residenza esorti il cittadino alla sottoscrizione della commissione contrattuale, con la quale vengono assunti obblighi economici e contrattuali spesso di natura ingente, con importi anche dilazionati nel tempo a fronte dell’entità degli stessi".

Federconsumatori e Spi Cgil Forlì-Cesena invitano tutti "alla massima prudenza al fine di evitare di incorrere in possibili truffe con estorsione di ingenti somme, rinnovando l’invito a non aprire le porte di casa a fantomatici agenti dotati di tesserino che si presentino alla porta con possibilità di vendita di dispositivi accessori a rilevazione gas; ricordando invero che, in caso di necessità da parte del vostro fornitore di gas di intervento presso il domicilio, lo stesso vi darà contezza di quanto necessario con comunicazioni dedicate telefoniche o scritte".

Federconsumatori ricorda "che in caso di firma del contratto, è possibile recedere, provvedendo quindi all’annullamento di qualsivoglia rapporto contrattuale, entro e non oltre 14 giorni da quando è stata posta la firma sul documento, con invio di comunicazione tracciata a richiesta di annullamento del vincolo contrattuale". Quindi l'appello: "Diffidate di queste comunicazioni poste come avviso pubblico e, in caso di dubbio è possibile rivolgersi all’associazione o al sindacato, per indagare e accertare la comunicazione rilevata". Federconsumatori si trova a Forlì via Pelacano 12 e a Cesena via Tito Maccio Plauto 90 (per appuntamenti è possibile contattare il numero 0543 371170). .