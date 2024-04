Raid notturno contro la preghiera della fine del Ramadan: striscione e vandalismi anti-islam vicino alla moschea

Raid notturno, con ogni probabilità riferibile a gruppi di estrema destra, in zona industriale a Forlì, in occasione della fine del Ramadan. Nella notte tra martedì e mercoledì ignoti hanno apposto uno striscione in via Golfarelli, all'angolo con via Masetti, vale a dire a poche decine di metri dalla moschea di via Masetti, quella “ufficiale” di Forlì, inaugurata nel 2017 come sala di preghiera musulmana con elementi architettonici richiamanti l'islam, come cupola e minareto.

Nello striscione è contenuto un messaggio religioso in cui riecheggia il linguaggio dei crociati con parole come “Croce” e “infedeli”. Lo striscione è stato prontamente rimosso alle prime ore della giornata dai carabinieri di Forlì, con la segnalazione dell'accaduto anche alla Digos della Questura, specializzata nel monitoraggio e nella repressione dei crimini d'odio. Poco distante, anche una campata dello svincolo della tangenziale è stata vandalizzata con una scritta offensiva dell'islam.

L'accaduto non ha tuttavia turbato il buon andamento della festa dell' “Id al-fitr”, vale a dire la festa della fine del digiuno (che si è tenuta ieri sera, martedì), quando si fa una preghiera speciale e un pasto tutti insieme e la moschea è particolarmente affollata. Come fase conclusiva della festa religiosa islamica diverse centinaia di fedeli sono giunti di buon mattino, anche oggi mercoledì, per la preghiera finale, come è stato anche confermato dal presidente della moschea Mohammed Ballouk.

Indagini sono in corso sull'esposizione dello striscione, che usa un linguaggio e caratteri simili ad altri esposti in passato in città, e riferibili appunto a gruppi politici della destra radicale. Ulteriori approfondimenti sull'accaduto sono in corso da parte delle forze dell'ordine.