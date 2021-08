Che fine ha fatto lo striscione per Giulio Regeni? Il Comune chiarisce

Non è passata inosservata l'assenza dello striscione "Verità per Giulio Regeni" da anni esposto nel Municipio di Forlì. L'amministrazione comunale tiene a precisare che "è stato momentaneamente disallestito perchè, a causa degli effetti del vento, nei giorni scorsi il supporto è andato fuori asse e non garantiva più un corretto e sicuro assetto". Viene comunicato che "sarà cura dell'Ufficio Tecnico comunale provvedere quanto prima alla corretta ricollocazione dello striscione, che tornerà a dar voce al sentimento della comunità forlivese".