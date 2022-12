Strumenti e risorse per gestire le lezioni in classe: una giornata di formazione per i docenti con Google

L’Istituto Comprensivo di Bertinoro ha ospitato giovedì una delle 20 tappe del percorso nazionale “Apprendere e insegnare con Google in classe” promosse da C2 Group quale partner di Google for Education per l’Italia. Si tratta di un evento, nato in collaborazione con Google for Education, aperto alle scuole del territorio, che ha visto docenti e animatori digitali interessati ad aggiungere valore all’esperienza di apprendimento dei propri studenti integrando gli strumenti Google nella didattica in presenza.

Alessandro De Bono, responsabile Team Google for Education per C2 Group, ha evidenziato gli aspetti positivi dell’utilizzo di questi strumenti emersi dal periodo pandemico e della necessità di supportare il corpo docente nell’utilizzo consapevole delle piattaforme di apprendimento digitali all’interno dell’azione educativa. Un momento di formazione e informazione, condivisione e al tempo stesso di riflessione rispetto a scenari educativi sempre più mutevoli in cui le pratiche didattiche possono innovarsi perchè potenziate dall'efficace uso delle tecnologie, sempre più inclusive."