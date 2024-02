Aveva violentato la figlia minorenne, dal carcere passa direttamente al Cpr per l'espulsione e il rimpatrio

Un cittadino del Bangladesh di 45 anni, appena finito di scontare la sua pena, si è trovato il personale della polizia dell'Ufficio Immigrazione in carcere ed è stato espulso dallo Stato e accompagnato in un centro di permanenza temporaneo, per essere rimpatriato nel suo paese di origine. L'operazione è avvenuta mercoledì. L’uomo era stato arrestato nel 2017 a Forlì dalla Squadra Mobile nell'immediatezza della violenza, anche grazie alla denuncia della figlia minorenne, che aveva trovato la forza di sottrarsi ai soprusi del genitore. Il 45enne era stato così condannato a 8 anni di reclusione per violenza sessuale sulla figlia.

Iscriviti al canale WhatsApp di ForlìToday

Nella giornata di mercoledì scorso è arrivato il provvedimento di liberazione dello straniero, che ha terminato di scontare la sua pena. All’uscita, però, ad attenderlo vi erano gli uomini dell’Ufficio Immigrazione che, curate le formalità identificative e, in considerazione della revoca del permesso di soggiorno attuata in precedenza, hanno disposto il provvedimento di espulsione firmato dal prefetto, mentre il Questore della Provincia di Forlì Cesena, Claudio Mastromattei, ne ha ordinato l’accompagnamento nel CPR, dove attenderà il volo per il rimpatrio effettivo al suo Paese di origine.