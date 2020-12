Novità al pronto soccorso: allestite due strutture per il pre-triage e l'accoglienza degli accompagnatori

In questi giorni al Pronto Soccorso di Forlì sono state allestite due strutture, che saranno operative a breve: una per il pre-triage e l'altra per l'accoglienza degli accompagnatori. "La struttura del pre-triage, di colore blu - spiega Andrea Fabbri, direttore del pronto Soccorso, medicina d'Urgenza e 118 di Forlì - ospiterà un infermiere, che indirizzerà gli utenti verso specifici percorsi di pre-triage, tesi ad individuare tempestivamente i pazienti sospetti/positivi al Covid-19, al fine di indirizzarli verso i percorsi specificatamente dedicati".

Fabbri entra nel dettaglio: "In pratica l'infermiere, dopo aver sottoposto il paziente ad un'intervista, lo indirizzerà ad un percorso ad alto rischio Covid, oppure ad un percorso a basso rischio Covid, nettamente distinti. Questo servirà ed evitare al massimo contaminazioni, sia tra i soggetti in attesa di diagnosi, sia intraospedaliere, da parte di soggetti affetti da patologie acute, ma a rischio di essere Covid -19 positivi non ancora diagnosticati".

La struttura provvisoria di colore bianco, allestita nel piccolo parcheggio del pronto Soccorso, servirà invece per ospitare gli accompagnatori dei pazienti che avranno accesso al Pronto Soccorso, in un luogo riscaldato e collegato alla postazione del Pronto Soccorso con un sistema audio. Si tratta di un modulo prefabbricato e temporaneo che, senza interventi invasivi che potrebbero interferire con le attività sanitarie, consentiranno di aumentare gli spazi di attesa.