Studenti alla scoperta del principio del volo: sbarca a Forlì il "Corso di Cultura Aeronautica"

"Corso di Cultura Aeronautica Città di Forlì". E' il titolo del progetto che vedrà coinvolti gli alunni delle scuole superiori della città, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, che si inserisce nel quadro delle iniziative tese all'informazione e all'orientamento dell'Aeronautica Militare, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Maggiore pilota Stefano D’Imperia e il Primo Aviere controllore di volo Benedetta Sticchi hanno incontrato venerdì mattina gli studenti del Liceo classico "Morgagni" per presentare il corso. Gli alunni si sono mostrati interessati e molto stupiti soprattutto per l’opportunità di provare l’esperienza del volo.

“E’ molto importante per noi - spiega il dirigente del Liceo Morgagni, il professor Marco Lega - essere una delle sedi che ospita questo evento proprio in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, perché è un ponte tra scuola e territorio, oltre ad essere un’esperienza di orientamento per i ragazzi della nostra città. L’evento costituisce, inoltre, una valida occasione di conoscere le risorse territoriali di Forlì, mostrando ai ragazzi l'aeroporto recentemente riaperto e il progetto del Museo del volo sul quale si sta investendo per il prossimo futuro”.