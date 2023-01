Studenti alla scoperta del principio del volo: sbarca a Forlì il "Corso di Cultura Aeronautica"

"Corso di Cultura Aeronautica Città di Forlì". E' il titolo del progetto che vedrà coinvolti gli alunni delle scuole superiori della città, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, che si inserisce nel quadro delle iniziative tese all'informazione e all'orientamento dell'Aeronautica Militare, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Maggiore pilota Stefano D’Imperia e il Primo Aviere controllore di volo Benedetta Sticchi hanno incontrato venerdì mattina gli studenti del Liceo classico "Morgagni" per presentare il corso. Gli alunni si sono mostrati interessati e molto stupiti soprattutto per l’opportunità di provare l’esperienza del volo.

“E’ molto importante per noi - spiega il dirigente del Liceo Morgagni, il professor Marco Lega - essere una delle sedi che ospita questo evento proprio in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, perché è un ponte tra scuola e territorio, oltre ad essere un’esperienza di orientamento per i ragazzi della nostra città. L’evento costituisce, inoltre, una valida occasione di conoscere le risorse territoriali di Forlì, mostrando ai ragazzi l'aeroporto recentemente riaperto e il progetto del Museo del volo sul quale si sta investendo per il prossimo futuro”. Il corso si articola in due settimane e consiste in una fase teorica che prevede un ciclo di conferenze a carattere divulgativo riguardanti i principi del volo ed il funzionamento dell'aeroplano, e in una fase pratica che prevede un volo di ambientamento su di un velivolo ad elica (Siai-208) pilotato da un Istruttore di Volo dell'Aeronautica Militare.

La prima settimana di teoria sarà svolta nella sala Icaro del Liceo Classico “G. B. Morgagni” di Forlì. Al termine del corso, previsto per il 23 febbraio, avverrà la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori e la consegna dei diplomi di partecipazione, nel salone comunale di Forlì. Venerdì 17 febbraio dalle 9 alle 11 all’Aeroporto di Forlì “Luigi Ridolfi” ci sarà la familiarizzazione velivolo: tutti gli studenti partecipanti saranno impegnati nelle procedure pratiche di imbarco e sbarco inerenti i voli della settimana successiva. L’attestato di frequenza che tutti i partecipanti riceveranno, potrà assegnare punteggio di merito in alcuni concorsi dell'Aeronautica Militare. I primi 2 classificati riceveranno come premio la possibilità di frequentare, a titolo completamente gratuito, uno stage di volo su aliante presso il Gruppo di Volo a Vela del 60° Stormo di Guidonia, in provincia di Roma.