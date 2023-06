Studenti alla scoperta dell'importanza delle fonti sostenibili di energia

Sono stati quasi duecento gli studenti che, nel corso dell’anno scolastico da poco concluso, hanno approfondito l’importanza delle fonti sostenibili di energia. A condurre le lezioni è stato il personale qualificato di Forlì Mobilità Integrata, società multiservizi a capitale pubblico per Forlì e il territorio. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con il Mause, Multicentro per la sostenibilità e l’educazione ambientale nelle aree urbane, del Comune di Forlì, con l’Assessorato all’Ambiente e con quello ai Servizi educativi e scuola. Sono varie le attività formative promosse dal Mause nelle scuole.

Tra queste il modulo sull’energia, affidato a Fmi, che ha come obiettivo quello di avvicinare gli alunni alla comprensione delle diverse fonti di energia, mettendo in evidenza gli effetti negativi delle fonti fossili sulla salute del Pianeta e la necessità di favorire il passaggio a un’economia sostenibile a bassa emissione di carbonio. Le scuole che hanno svolto il percorso sulle fonti rinnovabili sono state le Primarie “Aurelio Saffi” e “Dante Alighieri”; la Secondaria di primo grado “Orceoli” e la secondaria di secondo grado Istituto tecnologico “Marconi”. Nelle classi della scuola primaria, per coinvolgere maggiormente i bambini, FMI al termine della lezione ha consegnato a ciascuno un “diploma di esperto in Energie Rinnovabili”.

"Trasmettere ai giovani, gli adulti di domani, l’importanza dell’utilizzo delle fonti rinnovabili per produrre energia pulita, è un’azione strategica e davvero importante - afferma l'amministratore unico di Fmi, Vincenzo Bongiorno -.Grazie a tutti gli studenti, in particolare ai più piccoli della scuola primaria, per la loro curiosità e capacità di partecipazione, complimenti ai loro insegnanti. Anche così si sostiene la speranza per il futuro, che sempre più sarà bene passi per un maggiore rispetto del Pianeta, la nostra casa comune".