"Studenti costretti a camminare nella carreggiata di via Cervese a causa dell'erba alta"

Gli studenti nella frazione La Caserma sono costretti a camminare sull'asfalto della via Cervese, sul lato del bar, partendo dall'incrocio con via Erbosa fino ad arrivare alla fermata dell'autobus, poiché l'erba alta non permette il passaggio a bordo strada. E' il disservizio che fa sapere Franco Bagnara, consigliere comunale del M5S, che chiede quindi più sicurezza per i giovani pedoni, indirizzandosi alla Provincia, che è l'ente proprietario dell'asse stradale.

Lamenta Bagnara: “Purtroppo, non è stato dato riscontro dall'ente competente, neppure per quanto riguarda il taglio dell'erba al bordo della Via Cervese per permettere ai ragazzi di raggiungere l'autobus dall'incrocio della Via Erbosa. Bastarebbe un cantoniere con un tagliaerba ed il lavoro è già fatto ed il problema risolto. Sono "disarmato" e molto stanco nel constatare tanta inerzia e menefreghismo”.