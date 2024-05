Il progetto della 'Benedetto Croce': studenti di seconda media come "guide turistiche in inglese" in piazza Saffi

Ragazzi delle scuole medie in piazza Saffi come “guide turistiche in lingua inglese” della loro città. E' stato il momento culminante, alcuni giorni fa, di un progetto speciale 'CLIL' della scuola Benedetto Croce diretto agli studenti di seconda. Durante l’anno scolastico 2022/2023 era stata realizzata un’unità didattica di apprendimento che vedesse la collaborazione degli insegnanti di Storia, Geografia, Tecnologia con Arte e Immagine: si è scelto di spiegare la nascita e l’evoluzione del luogo di socializzazione più importante di Forlì, vale a dire piazza Saffi.

Il materiale iconografico è stato scelto per poter essere disegnato e assemblato come un grande “plastico” di questo luogo iconico della città. A fine anno il plastico, con i relativi QR code, che presentavano le informazioni sui principali edifici storici della piazza, era ultimato. Quest'anno si è quindi si è deciso di proseguire l’approfondimento di tale lavoro di classe coinvolgendo la docente di inglese, in modo da poter esporre quanto appreso in precedenza. L’aver vissuto “in diretta” questa esperienza, nei luoghi studiati e disegnati in questi due anni, ha suscitato l’interesse e la partecipazione di tutti gli studenti, coinvolgendo anche la curiosità dei forlivesi, giovani e anziani, che hanno assistito alle estemporanee visite guidate dei ragazzi.

Le iniziative CLIL si basano su una metodologia didattica che incoraggia lo studio e l'insegnamento di contenuti in lingua straniera. La funzione è duplice: si impara la disciplina, e, parallelamente, si impara una lingua, poiché questa si configura fin da subito come l'unico strumento di comunicazione disponibile. L'apprendimento della lingua passa quindi inosservato, in una sorta di "c'è ma non si vede" che ha l'obiettivo di renderlo quanto più efficace e "pronto all'uso" possibile.

Il progetto CLIL nelle seconde della scuola media Benedetto Croce si è svolto proprio con queste modalità. All'interno della programmazione di storia dell'arte, durante i mesi di febbraio e marzo di questo anno scolastico, i ragazzi delle classi seconde hanno ripercorso la storia di Piazza Saffi, nel cuore della loro città. Hanno approfondito lo studio dei palazzi storici che la rendono la piazza che tutti conosciamo, analizzandone la storia e le caratteristiche architettoniche, utilizzando materiali di supporto come testi e fotografie storiche, e disponendo esclusivamente dell'inglese come strumento per esprimersi, sia con i docenti, sia nel proprio studio personale.

Il progetto si è quindi sviluppato in più fasi: una prima parte, dedicata alle spiegazioni frontali e all'analisi dei contenuti, una verifica delle competenze, e, infine, un'esperienza conclusiva in loco.

Quest'ultima, in particolare, ha reso i ragazzi protagonisti attivi del proprio percorso. Ogni classe si è recata infatti in Piazza Saffi, e, nelle vesti di vere e proprie guide turistiche, gli alunni hanno presentato ai compagni (e a tutti i cittadini curiosi di passaggio) i palazzi storici della propria Piazza, regalando spiegazioni (rigorosamente in inglese) ricche di dettagli, lessico specifico, e curiosità interessanti.