Gli studenti del liceo Morgagni si ritrovano 30 anni dopo la maturità, festa con gli storici professori

Nella giornata di sabato, 24 giugno, si sono ritrovati, a 30 anni dall'esame di maturità tenutosi nel 1993, i compagni di classe della III B del Liceo Classico G.B. Morgagni. L'incontro conviviale si è tenuto presso il ristorante Panoramico di Massa di Vecchiazzano ed è stato partecipato da 20 dei 25 membri della classe, oltre che dai professori Natali, Molinelli, Frasca e Lucchesini (rispettivamente insegnanti di latino e letteratura, greco, inglese e storia dell'arte).

Diversi degli ex compagni hanno raggiunto Forlì da Roma e Milano, ove ormai da anni risiedono per lavoro. Il pranzo si è svolto in un clima di spensieratezza ed emozione nel ricordare una parte essenziale della giovinezza e della formazione personale dei partecipanti.