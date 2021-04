Studenti positivi, altre otto classi in quarantena: in totale sono quaranta

Sabato l'Igiene Pubblica dell'Ausl di Forlì ha disposto il provvedimento per altre otto classi dopo la positività di altrettanti alunni

Sale a 40, dalla ripresa della didattica in presenza post pasquale e dall'introduzione dell'ordinanza regionale firmata dal governatore Stefano Bonaccini, il numero di classi in quarantena nel Forlivese. Sabato l'Igiene Pubblica dell'Ausl di Forlì ha disposto il provvedimento per altre otto classi dopo la positività di altrettanti alunni.

Sono finite in didattica a distanza una classe della media "Benedetto Croce" di Forlì, del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulicci De Calboli", della primaria "Rodari", del Liceo Artistico e Musicale "Canova", della primaria di Roncadello e della primaria di Santa Sofia. A queste si aggiungono due classi della scuola d'infanzia di Forlimpopoli e de "Il Platano" di Forlì.