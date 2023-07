Studi di fluidodinamica e turbolenza: ricercatori nel campo della fisica e dell’ingegneria si ritrovano al Ceub

Dal 23 al 26 luglio il CeUB di Bertinoro ospiterà nuovamente in presenza dopo l’edizione “virtuale” del 2021, la decima edizione dell’iTi Conference on Turbulence, Convegno Internazionale rivolto a studiosi, fisici e ingegneri interessati allo studio della turbolenza e alle sue applicazioni, coordinato dal Prof. Martin Oberlack della Technische Universität di Darmstadt, dal Prof. Joachim Peinke della Carl von Ossietzky Universität di Oldenburg, dal Prof. Ramis Orlu del Politecnico di Stoccolma e dal Prof. Alessandro Talamelli della Scuola di Ingegneria della Università di Bologna con sede a Forlì e ideatore del progetto CICLoPE a Predappio.

Ritorna quindi il tradizionale appuntamento a Bertinoro, dove saranno affrontati aspetti innovativi sia per quanto riguarda la ricerca di base che quella applicata e che si rivolge, quindi, sia agli ingegneri che ai fisici che si occupano della turbolenza nei campi della ricerca sperimentale, numerica o teorica.

Quest’anno l’appuntamento è stato anticipato a fine luglio. Forse per questo motivo e forse per via del fatto che sarà la decima, e quindi importante, edizione sono state presentate più di 150 domande di partecipazione. Una commissione di esperti ha dovuto quindi selezionare le proposte migliori. Tra i partecipanti figurano i ricercatori più importanti al mondo del settore, alcuni di questi già affermati, altri più giovani estremamente promettenti. Molti purtroppo, a causa della selezione, saranno costretti a non partecipare. Al centro del dibattito vi saranno temi come la modellazione dei meccanismi fisici di base, la simulazione di flussi turbolenti complessi, nuove metodologie matematiche, vortici e strutture coerenti, leggi di scala, gli effetti della temperatura, gli strati limite atmosferici. Saranno inoltre presentate tecniche sperimentali innovative. Per maggiori dettagli si può consultare il sito web del convegno: https://www.fdy.tu-darmstadt.de/iti/itihome_2.en.jsp. Il formato di questa edizione prevede 60 interventi e 35 poster. I risultati del convegno saranno raccolti e pubblicati in un volume edito da Springer. A causa della recente alluvione è rimandate alla prossima edizione la consueta visita all’infrastruttura CICLOPE che al momento risulta essere ancora inagibile.