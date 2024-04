Una coppia di fidanzati con la passione per l'immagine investe sul centro e apre uno "studio creativo"

Dopo la gelateria di corso della Repubblica, altri giovani scelgono di investire sul centro storico, in questo caso per portare servizi innovativi. La nuova apertura riguarda via Regnoli, una delle strade del centro che è rinata negli ultimi anni ed è di "Balance studio creativo", attività di Filippo Simoncelli videomaker e fotografo di professione, 32 anni di Forlì. Spiega Simoncelli: "Ho iniziato per gioco dando sfogo alla mia creatività, cercando di migliorare e apprendere il più possibile tramite corsi e studi da autodidatta. Sono passati 5 anni da quando ho intrapreso questa avventura e sono molto soddisfatto della scelta fatta. Con il passare del tempo ho assunto sempre più consapevolezza e capacità trasformando giorno dopo giorno la mia passione in lavoro a tempo pieno, raccontando storie ed emozionando gli spettatori tramite le mie immagini".

Ad accompagnare l'avventura di Simoncelli è Alice Ricci, la sua compagna, anche lei appassionata di digital e fotografia da sempre, con una spiccata creatività: "Comunichiamo il nostro linguaggio attraverso i social network sempre più parte integrante delle nostre vite - continua il titolare -. Ci occupiamo di creare contenuti digitali su misura (servizi video, foto e Social media management) per aziende, attività e clienti privati. Crediamo nella forza della creatività umana che neanche l’intelligenza artificiale potrà rimpiazzare. Abbiamo deciso di investire in uno spazio di nome Balance studio creativo che ci permette di liberare la nostra creatività". Lo studio viene inaugurato domenica mattina.