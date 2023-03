Dramma in val Bidente: dà fuoco alla macchina e si allontana sul sentiero per togliersi la vita

Prima di uccidersi ha dato fuoco alla sua auto: un rogo e una nube di fumo sulla collina appena fuori il paese che hanno segnalato quasi in tempo reale il dramma. E' quanto si è verificato nella prima mattina di venerdì, a Galeata, lungo la strada che conduce all'abbazia di Sant'Ellero, un'erta salita di pochi chilometri spesso frequentata per il trekking e i panorami sulla vallata del Bidente. E' qui che un uomo di 79 anni residente in zona ha scelto di togliersi la vita.

Intorno alle 7 l'anziano ha raggiunto in macchina la salita di Sant'Ellero. Dopo aver ben parcheggiato la sua Fiat Panda, le ha dato fuoco e si è allontanato di pochi passi lungo il sentiero panoramico che si intreccia alla strada carrabile. Dopo una curva del sentiero si è tolto la vita con una catena agganciata ad un cancello che si trova adiacente ad una scarpata. Il rogo ha fatto accorrere sul posto le squadre dei vigili del fuoco. Il terreno, reso umido dalle ultime piogge, ha impedito che l'incendio si propagasse alla boscaglia e alla vegetazione circostante. Il mezzo, invece, è andato completamente distrutto.

Sul posto si sono portati in forza i carabinieri con le pattuglie disponibili, provenienti da Galeata e Premilcuore. E' poi giunto anche il personale del Nucleo radiomobile di Meldola per le attività successive di indagine, che hanno escluso nel giro di poche ore altre piste oltre a quella del suicidio, confermando appunto l'assenza di altri cadaveri nell'auto bruciata e rintracciando i familiari più stretti. Pare che il gesto estremo sia stato dettato da situazioni pregresse di salute e per problemi famigliari. Terminato l'esame dell'area, l'auto bruciata è stata infine rimossa con un carro attrezzi.

