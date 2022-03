Si getta dalla finestra in un ufficio pubblico della zona di piazza Saffi

Si è gettata da una finestra di un ufficio del secondo piano, non lontano dai colleghi di lavoro con cui aveva da poco preso un caffè. E' la tragedia che si è verificata in un edificio pubblico della zona di piazza Saffi nella prima mattina di martedì e che ha lasciato attoniti gli altri dipendenti. La donna, ultrasessantenne, lavorava presso quell'ufficio e avrebbe già avuto precedenti di disagio psichico. Intorno alle 7,30 si è quindi improvvisamente gettata dal secondo piano, cadendo nel cortile interno dell'edificio. Sul posto si sono portate l'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri, per la constatazione del decesso.