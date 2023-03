Tragedia in un hotel del centro storico: 57enne si toglie la vita lanciandosi dal tetto

Sciagura nella prima mattinata di giovedì nel cuore del centro storico di Forlì. Un forlivese di 57 anni si è tolto la vita, lanciandosi dal tetto dell'hotel Lory in via Lazzarini, dove alloggiava da alcune settimane. La vittima è precipitata nel cortile interno della struttura ricettiva, perdendo la vita sul colpo. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ed i Carabinieri, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto è giunta anche la procuratrice Maria Teresa Cameli, che ha seguito gli accertamenti svolti dai Carabinieri.

Fin da subito la pista seguita è stata quella del suicidio. Infatti gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza che inquadrano proprio il cortile interno dell'hotel e che hanno ripreso il drammatico gesto. Un volo di una decina di metri che non ha lasciato scampo al 57enne. Non si conoscono i motivi che hanno innescato questa decisione.

L'uomo, che pare avesse avuto problemi di alcolismo in passato, viveva da solo e senza una fissa dimora, trovando alloggio nell'hotel in centro, pagato regolarmente. Entrambi i genitori infatti sono deceduti, col padre del 57enne che si era tolto la vita con una simile dinamica.

