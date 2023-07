Sul suo capo pendeva un mandato d'arresto europeo: la Polizia lo intercetta in via Firenze, 28enne finisce in cella

Sul suo capo pendeva un mandato di arresto europeo. Gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì hanno arrestato giovedì pomeriggio un romeno di 28 anni. Durante un posto di controllo effettuato d’iniziativa dalla pattuglia, in via Firenze, gli agenti hanno identificato l giovane il cui nominativo era inserito nelle banche dati in uso alla Polizia di Stato, con un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità rumene. Il giovane era stato condannato nel 2019 a tre anni di carcere per guida senza patente. Il ragazzo è stato arrestato e portato in carcere a disposizione del presidente della Corte d’Appello di Bologna, autorità competente alla convalida dell’arresto.