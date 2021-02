Sul treno senza mascherina, dà in escandescenze: oltre alla multa si prende anche la denuncia

Fermato perché non indossava la mascherina in treno, dà in escandescenze e finisce denunciato. E' l'esito del controllo degli agenti della Polizia di Stato

Fermato perché non indossava la mascherina in treno, dà in escandescenze e finisce denunciato. E' l'esito del controllo degli agenti della Polizia di Stato in servizio al Posto di Polizia Ferroviaria di Forlì, che hanno denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, un cittadino italiano trentasettenne di Bologna, che viaggiava sul treno regionale Ancona-Piacenza. Il soggetot è stato anche contravvenzionato per violazione delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

I poliziotti sono intervenuti sulla richiesta di intervento del capotreno per la presenza di un viaggiatore che non indossava la mascherina, e hanno provveduto, all’arrivo del treno nella stazione di Forlì, ad invitare l’uomo a scendere dal convoglio. Lui però si è rifiutato in maniera agitata, tentando di sferrare un pugno nei confronti di uno degli agenti della Polfer intervenuti. E’ stato pertanto fatto scendere dal convoglio e condotto presso l’Ufficio di Polizia della stazione, dove è stato denunciato.