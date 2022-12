Sull'albero di Natale in Piazza Saffi anche una sfera con i colori della Polizia di Stato

Anche la Polizia di Stato ha voluto partecipare, simbolicamente, all'allestimento dell'albero di Natale cittadino a Forlì, posto in piazza Saffi, con una palla di Natale con i colori di Istituto e la scritta Polizia. Il questore Lucio Aprile ha consegnato l'omaggio al sindaco Gian Luca Zattini, alla presenza anche della deputata Rosaria Tassinari. "Esserci sempre" è il motto quotidiano della Polizia, che assume nei giorni di festa un significato ancora più profondo. Ma la Polizia di Stato non è solo prevenzione e repressione dei reati. C'è anche per combattere la solitudine di tante persone, che la pandemia prima e la crisi economica poi ha isolato, con il personale della Questura di Corso Garibaldi a disposizione della comunita. La palla della Polizia andrà ad arricchire le decorazioni dell'albero allestito nell'anello centrale della Piazza e che sarà acceso ufficialmente nel giovedì dell'Immacolata nell'ambito di una serie di eventi che vedrà anche la presenza di Vittorio Brumotti.