"Sulla stessa barca…", al via il progetto che valorizza i giovani: tra mostre, spettacoli e incontri

La Rete Adolescenza del territorio forlivese e il Comune di Forlì presentano la quarta edizione del progetto iOKreo dal titolo “Sulla stessa barca…”, con il contributo della Diocesi di Forlì e Bertinoro e il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili. “La Rete Adolescenza, è attiva dal 2006 ed è un tavolo di lavoro al quale partecipano operatori che, a diverso titolo e con diverse professioni, si occupano di adolescenti, chi con un mandato sociale e sanitario, chi educativo, chi aggregativo, ricreativo e culturale - esordisce l'assessora Paola Casara -. Intende promuovere la crescita positiva degli adolescenti, la realizzazione delle loro potenzialità e la loro partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità. Con questi scopi, la Rete realizza varie iniziative pubbliche, tra le quali spicca il progetto "iOKreo", un evento biennale a forte collaborazione e integrazione tra il mondo dei servizi e la scuola".

Dal 2016 è dedicato alla memoria della docente Gianna Todoli, ed ha sempre coinvolto i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Forlì e i ragazzi dei centri aggregativi e ricreativi del territorio forlivese. Quest’anno la Rete ha voluto ampliare la partecipazione, aprendo l’iniziativa anche agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Per la quarta edizione del 2023, il titolo scelto è “Sulla stessa barca…”, un tema che è stato sviluppato dai ragazzi in molteplici interpretazioni e con diversi risultati artistici. Tutti gli appuntamenti sono aperti alla cittadinanza e a ingresso libero e gratuito.

iOKreo, la mostra

L’evento che apre il mese della creatività dell’adolescenza è l’inaugurazione della mostra "iOKreo23" con l’esposizione delle opere creative realizzate dagli adolescenti. L’evento si terrà lunedì 27 marzo alle 16 al Palazzo Vescovile in Piazza Alighieri 1, alla presenza dell’assessora Casara e del vescovo Livio Corazza. La mostra rimarrà aperta fino al 28 aprile, con i seguenti orari di apertura: da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 12 giovedì e venerdì dalle 15 alle 18.

“Sulla Stessa Barca… Puliamo il Mondo”

Mercoledì 12 aprile alle 17 al Parco Incontro, il centro di aggregazione La Tana della cooperativa sociale L’Accoglienza organizza una raccolta di rifiuti con aperitivo aperto ad adolescenti e giovani (progetto in collaborazione con l’Associazione Futura). “Racconti dal Mare. La navigazione come esperienza educativa” Parole Diverse si incontra con Mauro Pandimiglio, navigatore e pedagogista e con i ragazzi che hanno partecipato al progetto di Vela Solidale. L’appuntamento è per lunedì 17 aprile alle 17 alla Fabbrica delle Candele di Forlì

iOKreo, lo spettacolo

Un appuntamento fisso nel calendario di iOKreo è lo spettacolo “Adolescenti in scena”, che per questa edizione di terrà al Teatro San Luigi, in via Luigi Nanni n.14, mercoledì 19 aprile alle 20.30. Verranno presentati brani di teatro, di musica, di danza moderna e tradizionale. “Adolescenti, sulla stessa barca?” Si chiude mercoledì 26 aprile alle 17 il calendario di eventi, con la conferenza con lo psicoanalista Angelo Villa presso la Fabbrica delle Candele di Forlì.