Sulle orme di San Mercuriale: pellegrinaggio in Armenia per 50 forlivesi col vescovo Livio Corazza

“Siamo partiti sulle orme di San Mercuriale e siamo tornati con nel cuore l’amore ai popoli armeno e georgiano e l’impegno di non dimenticarli, nel nome del santo Patrono di Forlì. Entrambi i popoli sono popoli piccoli e minacciati”. Con queste parole, il vescovo Livio Corazza ha riassunto la recente esperienza del pellegrinaggio nelle terre di origine del suo predecessore di mille e ottocento anni fa.

Nello scorso ottobre, il vescovo aveva rivelato che la Diocesi di Forlì-Bertinoro stava programmando un pellegrinaggio in Armenia e in Georgia nella seconda metà di giugno, con l’intento di toccare “la terra da cui proviene San Mercuriale, il pastore chiamato a guidare la prima comunità cristiana forlivese”. “Non possiamo dimenticare i popoli armeno e georgiano” ha ribadito il vescovo Corazza. Con lui, una cinquantina di pellegrini, guidati da Mariella Leoni, responsabile dell’Ufficio pellegrinaggi, insieme con don Enrico Casadio, parroco di Meldola, e don Nino Nicotra, parroco del Centro storico, ha fatto esperienza di un “pellegrinaggio intenso” nei luoghi del popolo armeno “che ha condiviso con noi la sua storia millenaria”.

Il pellegrinaggio, tra il 14 e il 21 giugno, ha toccato luoghi significativi come si legge in un resoconto sul sito della Diocesi di Forlì-Bertinoro. Tra le mete, i resti della cattedrale di San Gregorio l’Illuminatore a Zvartnos, la città di Echmiadzin, cuore religioso della nazione, la capitale Yerevan, il museo e il Memoriale del Genocidio degli Armeni. È stata visitata pure la regione dell’Ararat, e il monastero di Khor Virap, dove San Gregorio rimase imprigionato in un pozzo per dodici anni. È stata visitata pure la Georgia, la capitale Tbilisi nella cui chiesa cattolica è stata celebrata la messa presieduta dal vescovo Pasotto, concelebrata dal vescovo Corazza, don Enrico Casadio e don Nino Nicotra.

L’Armenia è “la prima nazione che ha scelto di farsi battezzare e da allora non ha più rinnegato la fede” ha aggiunto monsignor Corazza. Nonostante “invasioni e occupazioni di ogni genere: mongoli, ottomani, sovietici”, gli armeni “non si sono mai arresi” e “hanno pagato con il sangue la loro fede e la loro unità”. Pertanto “il momento più drammatico del nostro pellegrinaggio è stata la preghiera silenziosa al memoriale del genocidio armeno del 1915 che provocò un milione e mezzo di morti”. Nella Georgia di oggi, con regioni occupate dalla Russia, i cattolici sono circa 50mila (l’1% della popolazione”, guidati dal vescovo Giuseppe Pasotto, conoscenza di mons. Corazza da quando era responsabile del Servizio Europa di Caritas italiana.

“Dopo 1800 anni - ha concluso il vescovo Corazza - siamo tornati per ringraziare gli Armeni di averci donato la fede in Gesù Cristo attraverso San Mercuriale, adesso più di prima vogliamo stare vicino ai suoi connazionali, ricordandoci sempre che siamo tutti fratelli. I forlivesi, ringraziano e non dimenticano”. Infatti, studi recentissimi condotti sulle sue spoglie, collocano l’operato di San Mercuriale alla fine del Secondo e all’inizio del Terzo secolo. Grazie alle indagini isotopiche è ormai certo che San Mercuriale si sia spostato molto nel corso della sua vita e che sia nato in un luogo diverso rispetto a dove sia morto. La sua firma genetica conferma che la sua terra di provenienza è l’Armenia.