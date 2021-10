Suona ripetutamente il clacson, fermato dalla Polizia dice frasi senza senso: era ubriaco fradicio

Un 27enne rumeno, residente a Forlì, è stato denunciato stanotte per guida sotto l’effetto di alcol e sanzionato per altre violazioni al codice della strada. L’accertamento è avvenuto durante un posto di controllo della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della questura di Corso Garibaldi. L’attenzione dei poliziotti è stata catturata dalla condotta di guida del soggetto, che senza alcun motivo suonava ripetutamente il clacson al semaforo tra il viale Matteotti e piazza della Libertà.

Poco lontano era posizionata l’auto della Polizia, impegnata in ordinari controlli della circolazione stradale. Gli agenti hanno quindi inseguito il soggetto riuscendo a fermarlo in piazzale Ravaldino. Il giovane alla guida era senza documenti e palesava evidenti sintomi dell’abuso di alcolici, pronunciando frasi sconnesse, barcollando, ed emanando un forte odore alcolico.

Sul posto è giunta in ausilio una pattuglia del Radiomobile deli Carabinieri che, con la strumentazione in dotazione, ha accertato un tasso alcolico triplo rispetto quello consentito dalla legge. È scattata quindi la denuncia, con affidamento del veicolo a persona idonea, e gli sono state contestate altre sanzioni al codice della strada per la sua condotta di guida.