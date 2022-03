La super nonna di Forlì, un esempio di forza e tenacia: sulla torta di Maria ben 103 candeline

Compleanno speciale per Maria Pasquale Moffa. L'ultracentenaria giovedì ha festeggiato il traguardo dei 103 anni. A portarle gli auguri anche l'assessore Rosaria Tassinari.Nata in provincia di Campobasso in una famiglia di contadini e sposata a Rizza (Campobasso), la signora Maria si è trasferita a Forlì negli anni ‘80 per seguire la figlia Maria Donata, sposata con un forlivese. Durante il corso della sua lunga vita, la signora Maria ha sempre dimostrato forza e tenacia, superando in maniera ineccepibile ogni problema di salute presentatosi.

Trascorre la sua vita intera lavorando nei campi, come mamma e anche assistendo il marito, gravemente malato. “Mia madre è stata sempre il perno della famiglia”, ha ricordato con affetto la figlia Maria Donata, “diventando, poi, nonna a tempo pieno e dedicandosi completamente alla cura dei nipoti”. La signora Maria Pasquale ha festeggiato il suo compleanno in compagnia dei parenti e in questa occasione speciale le è giunto il saluto affettuoso da parte dell'intera comunità forlivese.