Over 50, super Green Pass obbligatorio al lavoro: multe fino a 1500 euro, ecco cosa cambia

E' scattato da martedì l'obbligo per tutti i lavoratori over 50 di avere il Super Green Pass, dunque il certificato che si ottiene solo con la vaccinazione o per guarigione dal Covid, e non con un test antigenico o molecolare negativo. Chi non lo avrà rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro, oltre a risultare assente ingiustificato al lavoro perdendo così il diritto a retribuzione e contributi. Il mancato possesso per quattro giorni (anche non consecutivi) del pass attestante l'obbligo fa scattare, a partire dal quinto giorno, la sospensione dal servizio e dallo stipendio. E sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro pubblici e privati che non controllano. La misura vale fino al 15 giugno e probabilmente non sarà prorogata.

Super Green Pass obbligatorio per lavorare da martedì

Nel Forlivese, stando all'ultimo aggiornamento dell'Ausl Romagna, non ha ricevuto nessuna dose l'11% dei cittadini tra i 50 ed i 59 anni, il 9% tra i 60 ed i 69 anni e il 6% degli over 70 (vaccinato il 99% degli over 80). Per gli over 50 non vaccinati il prezzo da pagare è restare senza stipendio per 4 mesi. A prevederlo è il decreto numero 1 del 7 gennaio scorso "senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione (il Super Green Pass, ndr), e comunque non oltre il 15 giugno 2022".

La legge stabilisce che il Super Green Pass valga anche per varie categorie di lavoratori senza limiti di età, per esempio in scuola, università, forze dell’ordine e sanità. Inoltre tutti gli over 50, a prescindere che siano o meno lavoratori, dal primo febbraio sono obbligati a vaccinarsi ma la sanzione prevista, 100 euro, non è pesante come lo è invece il rischio di non prendere lo stipendio per quattro mesi.

I lavoratori over 50 in possesso dell’esenzione alla vaccinazione non dovranno essere sospesi, ma il datore di lavoro dovrà assegnare loro delle mansioni diverse, anche in smart working. I lavoratori under 50 possono continuare ad accedere al luogo di lavoro con il Green Pass base.

Il Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal Covid: non si ottiene, a differenza del Green Pass base, con l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Dopo la prima dose, il Super Green Pass è valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e fino alla dose successiva; dopo la seconda dose, è valido per sei mesi; dopo la dose di richiamo è illimitato.

