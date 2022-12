Gioca 2 euro al Superenalotto a pochi giorni dal Natale: per un solo numero sfiora la vincita record da 320 milioni

A pochi giorni dal Natale la Dea Bendata arriva in slitta Forlì e porta in dono al fortunato che ha tentato la sorte al Superenalotto una vincita a cinque cifre. Ha sfiorato il colpo della vita, da oltre 320 milioni di euro, il cliente del "Bar Beyfin" di via Del Partigiano 12 - lungo l'arteria che collega Forlì con Castrocaro - che nei giorni scorsi ha investito in una schedina del concorso Sisal. Non avrà creduto ai propri occhi quando la Signora Fortuna ha estratto i numeri 8, 21, 24, 54, 68 e 70, mancando per un solo numero la cifra che l'avrebbe reso un "nababbo". Si è dovuto accontentare di un premio da 33.685,63 euro, somma che non gli cambierà la vita, ma che di certo lo aiuterà ad affrontare con più serenità l'immediato futuro ed iniziare il 2023 con il sorriso.

Quello di Forlì si aggiunge altri dieci "5" realizzati nell'estrazione numero 151 dell'anno. "Ho rilevato l'attività e il 9 maggio è stato il giorno dell'inaugurazione ed è la prima volta che mi capita una vincita così importante", afferma con emozione la titolare Silvia Polidori. Ancora celato nel mistero il vincitore: "E' stata una giocata massimo da due euro, che è stata fatta tra venerdì e sabato mattina - spiega l'esercente -. Con mia mamma abbiamo festeggiato questa vittoria con un bicchiere di prosecco, ma spero che il vincitore si faccia vivo solo per potermi congratulare con lui". Al "Bar Beyfin" è la prima grossa vincita dell'anno: "Abbiamo installato la macchinetta per il Superenalotto da quattro mesi, mentre con i gratta e vinci ci sono state vincite massime per 100 euro. Speriamo che la Fortuna torni a farci visita".

La prossima estrazione

Il Jac­k­pot, nel frat­tem­po, con­ti­nua a cre­sce­re e per il pros­si­mo con­cor­so di martedì met­te­rà in pa­lio 330,2 mi­lio­ni di euro. L’ul­ti­ma se­sti­na vin­cen­te è ar­ri­va­ta il 22 mag­gio 2021, con i 156,2 mi­lio­ni di euro fi­ni­ti a Mon­tap­po­ne (Fermo), mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.

I precedenti

A Forlì il "6" dei record è stato sfiorato anche lo scorso 15 settembre, con un "5" centrato alla tabaccheria "Contrada Grande" di via Giorgio Regnoli che aveva fruttato al fortutato scommettore oltre 32mila euro. Il colpo più grosso arrivò nel giugno 1998, in viale dell’Appennino: nella ricevitoria Rondoni fu centrata la sestina vincente al Superenalotto, che risulta tuttora la maggiore vincita riscossa in città: 16 miliardi e 277 milioni. Arrivando ai giorni d'oggi, le maggiori soddisfazioni sono arrivate dal gratta e vinci, con la signora fortuna che ha dispensato lo scorso febbraio mezzo milione di euro ad un fortunato cliente del "Bar Nero" e la stessa somma al cliente della tabaccheria "Naldini Daniele" di Galeata che il 28 settembre 2021 aveva tentato la sorte con un tagliando della serie "Tutto per tutto".

Come riscuotere il premio milionario

La caccia al "6" continua, ma quali sono le regole da seguire per riscuotere il super jackpot? Queste le indicazioni di Agimeg: occorre recarsi presso uno dei due Uffici Premi di Sisal che si trovano a Roma (Viale Sacco e Vanzetti, 89) o a Milano (Via Ugo Bassi, 6), aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, portando la schedina vincente integra, insieme ad un documento di identità, codice fiscale ed iban del conto sul quale si vuole fare accreditare la somma vinta (non si può richiedere il pagamento in contati). Attenzione: la schedina è un “titolo al portatore”. Quindi chiunque può presentarlo all’incasso. Ci sono 90 giorni di tempo per richiedere il pagamento a partire dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della combinazione vincente sul sito www.superenalotto.it. Il pagamento avverrà entro 91 giorni solari In caso il premio non venga riscosso, la somma sarà versata nelle casse dell’Erario.