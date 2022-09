Superenalotto, sfiorata la vincita record: per un numero manca il colpo della vita da oltre 270 milioni di euro

Sfiorato a Forlì il colpo della vita al Superenalotto. Un fortunato giocatore, o una fortunata giocatrice, ha infatti azzeccato un 5, portandosi a casa la somma di 32.819,73 euro. Si tratta di uno degli otto fortunati dell'estrazione di giovedì che hanno accarezzato il sogno di diventare milionario ed aggiudicarsi il montepremi da oltre 270 milioni di euro. La schedina vincente è stata giocata alla tabaccheria "Contrada Grande" di via Giorgio Regnoli 97, nel cuore del centro storico mercuriale. Si tratta della stessa ricevitoria che nel maggio del 2021 ha fatto vincere undici persone al Lotto 4.800 euro con un terno e dieci ambi attraverso numeri suggeriti dal titolare del punto vendita, Adriano Salinitro.

"Molto probabilmente si tratta di una schedina da 1 euro o comunque non superiore ai 3 euro - afferma Salinitro -. Forse si tratta di una schedina di quelle che prepara mia moglie. Essendoci un montepremi altissimo anche chi non è abituato a giocare tenta la fortuna, prendendo delle schedine già compilate". Ma l'esercente non ha idea di chi possa essere il vincitore: "Ho provato a immaginare, ma potrebbe essere una persona di passaggio come un cliente abituale. Non mi è stato comunicato quando è stata giocata la schedina. Quel che è certo è che non è un sistema".

Al punto vendita di via Giorgio Regnoli 97 è la seconda volta che si sfiora il 6: "Sette-otto anni fa abbiamo c'è stata una vincita superiore ai 25mila euro con un sistema elaborato da noi". Il Jackpot, intanto, sale ancora arrivando a toccare i 273 milioni di euro - record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Formia) mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma. "Abbiamo riscontrato un considerevole aumento delle giocate - conferma Salinitro -. La gente ci prova, anche chi non ha mai provato. Ma non ci sono puntate superiori ai 2-3 euro".