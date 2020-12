C'è già chi festeggia in anticipo: vince centomila euro con il Superenalotto speciale di Natale

Mentre qualcuno starà ultimando i preparativi delle feste di Natale, c’è già chi sta festeggiando grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”, che ha assegnato nel concorso 134 di sabato ben 100 premi garantiti da 100 mila euro. Uno di questi si è fermato a Santa Maria Nuova

Come scoprire se si è tra i fortunati vincitori? Basterà verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale, indipendenti dai numeri della sestina estratta e stampati sulla ricevuta di gioco. La fortuna è casuale e, seppure mai sapremo come verranno utilizzati i soldi vinti, quel che è certo è che conosciamo i luoghi dove la dea bendata ha deciso di riporre il suo sguardo. In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata il Lazio. Seguono sul podio al secondo posto la Lombardia mentre al terzo posto si classifica l’Emilia Romagna. E proprio tra le 10 vincite dell'Emilia-Romagna una finisce nel Forlivese. Un premio dell'iniziativa di Natale da centomila euro è andato ad un giocatore che si è avvalso del punto vendita 'Tabaccheria Greggi di Greggi Luigi' di via Santa Croce 3779, nel comune di Bertinoro.