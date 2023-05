Presi d’assalto i supermercati: è corsa a fare scorte. A ruba pane, pasta e omogeneizzati

Supermercati presi d’assalto già dalle prime ore del mattino, carrelli riempiti fino all’orlo e lunghe file alle casse. Sono scene che ricordano quelle già viste durante il periodo del Covid, con la corsa alle scorte alimentari, e che si ripetono ormai da una settimana nei supermercati della città fin dalle prime ore del mattino, con picchi di presenze nelle ore serali. Si acquista di tutto: dal fresco al confezionato, e all’uscita i carrelli traboccano.

ForlìToday ha visitato questa mattina alcuni supermercati di diverse insegne (Conad, Famila e Aldi) e la situazione pressoché la stessa. Tra i beni più ricercati ci sono naturalmente il pane, la pasta e in generale i prodotti a lunga conservazione, come sughi, preparati e succhi di frutta. Scarseggiano le uova. Ma si fa scorta anche di prodotti per l’infanzia, dai detergenti, ai pannolini e omogeneizzati.

In alcuni casi, alle 10 del mattino il banco del pane è già vuoto, compreso quello dei prodotti decongelati e, cosa più preoccupante, i forni in questi giorni per motivi logistici e per mancanza di personale, non riescono a effettuare le consegne. Difficili in molti punti vendita gli approvvigionamenti a causa dell'interruzione della viabilità, dentro e fuori regione.

A gravare su una situazione già di per sé caotica, c’è anche la mancanza di personale all’interno dei supermercati, tra gli scaffali e ai banchi, e chi è in servizio mostra tutti i segni della fatica per riuscire a coprire i turni mancanti. “Il pane è finito e non abbiamo più scorte - dice sconsolata una commessa - a chi ce lo chiede, non possiamo che rispondere allargando le braccia”.