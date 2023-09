Specialisti nei furti nei supermercati, così agiva la banda: la Polizia li stana e recupera refurtiva per migliaia di euro

Un arresto, cinque denunce e refurtiva recuperata. E' questo il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato che ha permesso di sgominare una banda specializzata nei furti nei supermercati e negozi. Nei giorni scorsi, nell’ambito della intensificazione dei servizi di vigilanza disposti dal questore Lucio Aprile nelle zone più esposte della città, una pattuglia della Squadra Mobile, mentre era in appostamento all’esterno del "Conad" in zona Cava, ha notato tre donne uscire dal supermercato e salire a bordo di un'auto che si allontanava velocemente dalla zona.

Il servizio di pedinamento ha consentito di raggiungere l’auto e procedere al controllo degli occupanti, tre donne e due uomini: non appena aperto il portabagagli, sono spuntati cinque borsoni contenenti centinaia di prodotti e beni asportati dai supermercati, per un valore di svariate migliaia di euro. Dalle indagini svolte è emerso che tutti gli occupanti hanno precedenti per reati contro il patrimonio e che due donne erano già stata notate all’interno di un altro "Conad" cittadino mentre asportavano prodotti per poi allontanarsi.

Peraltro è emerso che una delle donne, al termine delle procedure di identificazione, aveva un ordine di carcerazione dovendo scontare una condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione per furti e rapine ed è stata condotta in carcere. Tutti gli occupanti del mezzo, tre donne e due uomini, sono stati denunciati per il reato di ricettazione, mentre la refurtiva recuperata, circa 700 prodotti, è momentaneamente custodita negli uffici della Squadra Mobile in attesa di essere riconsegnata ai proprietari.