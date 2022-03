Scoperto un supermercato abusivo senza insegne: multe e ordinanza di chiusura

Aveva realizzato un supermercato abusivo, senza insegne e ben nascosto, dal momento che l'accesso era possibile solo tramite un cortile interno. Dopo un'attività di controllo durata alcuni mesi è arrivata la settimana scorsa l'ordinanza del Comune che impone la chiusura dell'attività commerciale illegittima, realizzata da un cittadino cinese nella zona di via Ravegnana. Alla Polizia Locale di Forlì sono iniziate a giungere le prime segnalazioni alcuni mesi fa, da parte dei residenti della zona.

Negli accertamenti è quindi emerso che un piccolo capannone accatastato con una destinazione di uso artigianale di circa 700-800 mq veniva in realtà utilizzato per la vendita, anche di generi alimentari. Sono quindi scattate le sanzioni connesse all'esposizione e alla conservazione dei cibi, fino appunto all'ordinanza di chiusura dell'attività di vendita al pubblico, mentre permane come legittima l'attività di magazzino.