Ausl Romagna su Rai 1: cambio di data per la messa in onda dei due servizi di Superquark

Cambio di data per la messa in onda dei due servizi di "Superquark" sulla Banca della Cute della Romagna e i più recenti studi sulle Mummie di Roccapelago nei laboratori di Medicina dell'ospedale di Forlì. Il servizio sulla Banca della Cute della Romagna al Laboratorio di Pievesistina, realizzato dalla troupe guidata dal giornalista Lorenzo Pinna, con la collaborazione dell’operatore Mariusz Daz, andrà in onda in prima serata, su Rai 1, durante la puntata di “Superquark” di mercoledì 3 agosto, alle ore 21,20. In questo caso l'obiettivo del noto giornalista è stato di raccontare,con la collaborazione in loco della giornalista Tiziana Rambelli, il percorso completo di prelievo, conservazione e distribuzione a fini trapiantologici, attivo alla Banca della Cute della Romagna, diretta dal dottor Davide Melandri. Mercoledì 10 agosto, durante la trasmissione di Superquark, alle ore 21,20, su Rai 1, andrà in onda invece il servizio sui più recenti studi relativi alle Mummie di Roccapelago, sempre realizzato dal giornalista Pinna, con la collaborazione della giornalista Rambelli, questa volta presso i laboratori del corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna- sede di Forlì, situati presso l’ospedale “Morgagni – Pierantoni” , oltre che al Museo di Roccapelago (Modena).