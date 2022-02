Supporto psicologico ai bambini con diabete: arriva il sostegno del Comitato Consorti del Rotary Club Tre Valli

Alcune rappresentanti del Comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli, accompagnate da Amadeo Furlan, hanno consegnato all’associazione Diabete Romagna la donazione a favore del progetto di supporto psicologico dedicato ai bambini con diabete. La donazione nasce dall’iniziativa di raccolta fondi ideata dal Comitato Consorti del Rotary Club Forlì Tre Valli con la collaborazione dei Furlan, psico health coach, legata ad un ciclo di incontri tenuti dallo stesso Furlan e dedicati ad approfondire la conoscenza di sé e del proprio rapporto con gli altri. Forte il legame tra le tematiche affrontate durante gli incontri e il service dedicato proprio al supporto psicologico per quei ragazzi che stanno affrontando le complessità del diabete in questo particolare momento storico.



I bambini con diabete, essendo affetti da una patologia che condiziona il loro quotidiano, hanno sentito maggiormente violata la propria sfera di vita e di relazione con l’esterno in questi anni di pandemia e, non riuscendo a trovare la spinta dentro di sé, spesso hanno evidenziato stati depressivi che hanno ulteriormente influito sul loro stato di salute generale. Bambini e adolescenti con diabete hanno sofferto più di tutti le complicazioni che quest’emergenza sanitaria ha portato con sé, come fatto presente dai medici che collaborano con l’associazione Diabete Romagna e dai genitori dei ragazzi. Per questo i soci del Comitato Consorti Rotary Club Forlì Tre Valli si sono subito mossi per poter essere al loro fianco grazie al progetto di sostegno psicologico dell’associazione Diabete Romagna.



“Siamo estremamente grati al Comitato Consorti Rotary Club Forlì Tre Valli, alla sua coordinatrice Maria Cristina Trevisani, al dottor Furlan e a tutti i soci di questo Rotary Club a cui siamo molto legati perché amici sempre pronti a rispondere ai bisogni delle persone con diabete più fragili - afferma Pierre Cignani, presidente Diabete Romagna -. Sentire la partecipazione con cui hanno compreso le difficoltà che incontrano i nostri ragazzi e cercato il modo migliore per organizzare un evento davvero per tutti che possa essere un aiuto non solo per i nostri progetti, ma anche per chi vuole comprendere meglio sé stesso ci riempie di speranza in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo". Per avere ulteriori informazioni su questo progetto e sui progetti dell’associazione Diabete Romagna www.diabeteromagna.it, info@diabeteromagna.it e 388 161 3262.