Svago e movimento in piscina: esperienza positiva per 30 studenti del Classico col Campus Sportivo Estivo

Si è conclusa venerdì l'esperienza del Campus Sportivo Estivo che ha visto coinvolti un gruppo di alunni del Liceo Classico Morgagni. Grazie all’iniziativa, promossa dai docenti del dipartimento di Scienze motorie, la scuola ha deciso di continuare la sua attività sportiva anche dopo il suono dell’ultima campanella. Dal 6 giugno e per due settimane, infatti, 30 studenti del liceo si sono dati appuntamento con i docenti di scienze motorie del Liceo Morgagni nell’impianto sportivo della Piscina di Forlì. Dalle 9.30 alle 13.30. I ragazzi hanno avuto la possibilità di allenarsi con il nuoto, l'acquagym, la pallanuoto, il beach volley, il beach tennis e l'ultimate. L’entusiasmo e la voglia di stare insieme hanno accompagnato il gruppo per tutta la durata del progetto.

Le motivazioni che hanno spinto i docenti verso questa nuova avventura è stata la constatazione che fra i bisogni più evidenti dei ragazzi in era post pandemica, ci sono la necessità di stare insieme e di farlo in movimento ed così è nato Campus Sportivo Estivo, iniziativa pioniera e completamente gratuita per i ragazzi dell’istituto. Il progetto, accolto con entusiasmo, ha risposto così alle esigenze di svago condiviso con i coetanei attraverso lo sport, dopo un lungo periodo limitato di relazioni sociali.