Svelata la nuova stagione del teatro per le scuole al Dragoni di Meldola

Il Teatro Dragoni di Meldola è pronto ad alzare il sipario sulla nuova rassegna mattutina di Teatro per le Scuole, organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri per la Stagione 2023-24. Un cartellone composto da cinque spettacoli, (per un totale di otto repliche), scelti per bambini e studenti di ogni ordine e grado, dalle scuole materne a quelle dell’obbligo, che si protrarrà fino all’aprile 2024.

Ad inaugurare il cartellone, venerdì 19 gennaio alle ore 9.30, sarà la compagnia Il Baule Volante con "Orfeo ed Euridice", spettacolo destinato agli studenti delle scuole medie, che riprende l’omonimo mito, fonte di una molteplicità di tematiche: l’amore e la morte, il trionfo e il fallimento, la ricerca della bellezza. Quella di Orfeo è la storia di un viaggio avventuroso, di una ricerca di sé nel profondo delle anime. Una sfida con sé stessi per sconfiggere il freddo e il buio attraverso la bellezza e l’amore.

Seguirà "Streghe della giovane" compagnia Progetto g.g., produzione di Accademia Perduta, liberamente ispirata all’omonimo racconto di Dahl che, attraverso il teatro di narrazione e di figura, vuole esplorare alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: il riconoscimento della paura e la possibilità di superarla sapendosi trasformare in piccoli eroi (giovedì 22 e venerdì 23 febbraio alle ore 9.30).

Martedì 12 marzo alle ore 9.30 andrà in scena il nuovo spettacolo del Teatro Due Mondi, "Candido", co-prodotto con Accademia Perduta/Romagna Teatri. Lo spettacolo, destinato agli studenti delle Scuole Primarie, narra le avventure del protagonista raccontate da Voltaire, alla ricerca del “migliore dei mondi possibili”. Tra fortune e sfortune, Candido ci farà conoscere l’amata Cunegonda, il filosofo Pangloss, il fido Cacambo in un viaggio pieno di sorprese che condurrà, come ogni libro edificante, a un finale a sorpresa. Lo spettacolo è diretto da Alberto Grilli e interpretato da Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Renato Valmori.

Chiuderanno la rassegna "Capputtiello e il gigante" del Collettivo Lacorsa, un racconto magico in cui la storia personale di un bambino di dieci anni si intreccia con quella millenaria della sua terra (giovedì 4 e venerdì 5 aprile alle ore 9.30) e Granny e lupo. Il gioco della luna piena (giovedì 18 e venerdì 19 aprile alle ore 9.30), nuova creazione della compagnia TCP tanti cosi progetti destinata ai bambini delle Scuole Materne. Granny è una “fragile” vecchietta che vive in un bosco in una piccola casa. Lupo è…Lupo. Ogni mese la luna piena rischiara la notte del bosco, le ombre scure degli alberi rendono la foresta impenetrabile e minacciosa. La casa di Granny sembra ancora più piccola. In queste notti Lupo esce dalla foresta e avvicinatosi alla casa di Granny cerca in tutti i modi di entrare. Quale sarà il suo scopo?

Il biglietto d’ingresso per gli spettacoli è di 5 euro.

Per info e prenotazioni: 0543/26355.