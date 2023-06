Svelato il libro "La Madonna del Fuoco a Forlì tra pestilenze, flagelli e devozione"

Venerdì al Circolo Aurora, in Corso Garibaldi 80, con una sala gremita e posti esauriti, è stato presentato dal Rotary Forlì il libro “La Madonna del Fuoco a Forlì tra pestilenze, flagelli e devozione” con gli interventi del vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, il sindaco, Gian Luca Zattini, il presidente del Rotary Club Forlì, Filippo Cicognani, il past president Pierluigi Ranieri, l’autore, Salvatore Ricca Rosellini, e il moderatore, Alessandro Rondoni. Si tratta di un volume che ripercorre anche alcuni eventi storici-sanitari (dal 30o ad oggi) della città tra: ... pestilenze, flagelli e devozione.

Il libro evidenzia "il legame storico, artistico e religioso tra Forlì e la Madonna del Fuoco che ora si presenta di grande attualità per le gavissime situazioni di difficoltà che hanno coinvolto la città". Un volume illustrato di 320 pagine realizzato dal Rotary Club Forlì, edito da Grafikamente, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Forlì, il ricavato della vendita del libro sarà interamente devoluto ad iniziative di aiuto a favore degli alluvionati e che vuole anche anticipare, per il 2028, i solenni e grandi festeggiamenti in quanto ricorreranno i 600anni dal miracolo