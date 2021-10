Digitale terrestre, è il momento dello "switch off": cosa accadrà e come ottenere il bonus tv

Da mercoledì 20 ottobre scatta il nuovo switch off del digitale terrestre. Una novità che darà il via a un periodo di transizione che durerà fino al 2023 all'interno del quale ci sarà il progressivo cambiamento dello standard di trasmissione della tv digitale da Dvb-T a Dvb-T2, con la migrazione dalla codifica Mpeg2 a quella Mpeg4. Sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione Hd per ricevere i canali con la nuova trasmissione. Tv e decoder andranno comunque risintonizzati. Da mercoledì la Rai inizierà a trasmettere sul digitale terrestre solo con lo standard Mpeg4 i canali tematici Rai 4, Rai 5, Rai YoYo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Inoltre, sempre da mercoledì, cambieranno codifica anche i canali Mediaset, da TgCom24 a Virgin Radio. Sarà possibile continuare ancora a vedere invece i cosiddetti canali "generalisti", come ad esempio Rai Uno o Canale 5.

Come ottenere il bonus Tv - Decoder

Se non si dispone di una tv o di un decoder compatibile con le nuove codifiche, è possibile usufruire del bonus tv per acquistarne uno di ultima generazione. Il Bonus TV - Decoder, con valore fino a 30 euro, è un'agevolazione per l'acquisto di tv e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (Dvbt-2/Hevc) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l'acquisto di decoder per la ricezione satellitare. L'agevolazione è disponibile fino al 21 dicembre 2022 o in ogni caso fino all'esaurimento delle risorse stanziate ed è riservato alle famiglie con Isee fino a 20 mila euro.

Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Basta presentare al venditore una richiesta per acquistare un nuovo televisore o un decoder beneficiando del bonus. Bisognerà dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia Isee che non superi i 20mila euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. Per verificare che la propria tv o il proprio decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus basta fare una ricerca sul portale messo a disposizione dal ministero dello Sviluppo Economico (raggiungibile a questo link), con la lista dei prodotti “idonei”.

Il bonus rottamazione tv

È previsto anche un incentivo per favorire l'acquisto di apparecchi compatibili con il nuovo standard di trasmissione, pensato per favorire la sostituzione dei vecchi apparecchi attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti elettronici, in un’ottica di tutela dell’ambiente. A differenza del Bonus tv-decoder, il bonus rottamazione tv è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di Isee. Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto, fino a un importo massimo di 100 euro ed è cumulabile con l'acquisto di un nuovo apparecchio anche con il Bonus Tv - Decoder per chi è in possesso di tutti i requisiti.

È concesso un solo bonus per l'acquisto di un nuovo apparecchio a famiglia. Per ottenerlo bisogna dimostrare di essere residenti in Italia, essere in regola con il pagamento del canone Rai e rottamare correttamente la vecchia tv acquistata prima del 22 dicembre 2018, data di entrata in vigore dello standard di codifica Hevc Main 10. Prima di procedere alla rottamazione, bisogna scaricare e compilare il modulo di autodichiarazione che certifichi il corretto smaltimento. La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori che aderiscono alla iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell'acquisto il vecchio apparecchio tv. In quel caso sarà il rivenditore stesso ad occuparsi del corretto smaltimento dell’apparecchio, fruendo di un credito fiscale pari allo sconto applicato all'acquirente. In alternativa, è possibile portare il vecchio televisore in un'isola ecologica autorizzata prima di andare a compare quello nuovo. A quel punto l'addetto del centro di raccolta Raee convaliderà il modulo che certifica l'avvenuta consegna dell'apparecchio e con quel foglio firmato l'utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto. La lista dei prodotti "idonei" è sul sito del Mise.