Taaf e Parents For Future alla manifestazione contro i rigassificatori: ecco perchè sono contestati

Anche il Tavolo delle associazioni ambientaliste e Parents For Future Forlì hanno partecipato sabato a Ravenna alla manifestazione nazionale contro i rigassificatori, che ha visto la presenza di circa 2000 persone. Ma cosa sono questi rigassificatori e perché sono tanto contestati? Interviene Ornella Mordenti, coordinatrice del Taaf: "Non potendo più usufruire della parte di gas proveniente dalla Russia, i nostri politici hanno scelto di introdurlo da altri paesi, via mare, installando rigassificatori galleggianti. In Italia ne sono già presenti tre, uno a La Spezia, uno a Livorno e uno a Rovigo che vengono utilizzati al 50-60%. Forse sarebbe stato meglio sfruttare al massimo questi invece di autorizzarne altri 2 (a Piombino e a Ravenna)".

"A 8 chilometri dal porto di Ravenna sarà ormeggiata una nave di stoccaggio e rigassificazione galleggiante, con una capacità di rigassificazione di circa 5 miliardi di metri cubi all’anno (un sesto della quantità di gas naturale importata dalla Russia), e con uno stoccaggio di 170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto (Gnl) - prosegue Mordenti -. Al fine di convogliare il gas verso il punto di interconnessione con la rete nazionale dei gasdotti si realizzerà un collegamento composto da un tratto di metanodotto a mare e uno on-shore, completamente interrato".

"Il gas naturale che arriva in questi porti italiani proviene dagli Stati Uniti o dal Qatar - continua Mordenti -. È estratto dal sottosuolo, trasportato nel porto di partenza dove viene liquefatto per ridurne il volume, alla temperatura di −162°C che deve essere mantenuta per tutto il viaggio e stivato in navi metaniere per il trasporto. Arrivato a destinazione viene rigassificato con l’utilizzo di acqua marina".

Quanto all'impatto ambientale che può avere questa filiera, prosegue la coordinatrice del Taaf, il "processo di produzione di Gnl presenta diverse problematiche fra cui le modalità di estrazione del gas naturale dal sottosuolo attraverso tecnologie di fracking, usate negli Stati Uniti, comporta enormi consumi di acqua e danni consistenti alla geomorfologia del sito di estrazione". Inoltre "durante le operazioni di estrazione, accumulo e distribuzione, nelle fasi di liquefazione e rigassificazione si verificano perdite di metano e gas climalterantiin atmosfera". In più, "circa il 6% dell’energia disponibile nel gas viene utilizzata per il processo di liquefazione".

"Il rigassificatore di Ravenna opererà a “ciclo aperto” come quelli di Livorno e Rovigo, con grave impatto ambientale sul mare in quanto avrà bisogno di prelevare, per il sistema di raffreddamento, acqua marina e scaricarla - prosegue Mordenti -. Si prevede un prelievo di 18 mila metri cubi all’ora di acqua che dovrà essere sterilizzata con un biocida a base di ipoclorito, per evitare le incrostazioni nelle tubazioni, e scaricata più fredda di 7°C rispetto a quando è stata prelevata, insieme a una concentrazione di 0,2 mg/l di ipoclorito. Dunque, ogni giorno verrebbero scaricati in mare anche 86,4 chili di cloro con un grave danno alla biodiversità marina".

Per Mordenti, "i rigassificatori non saranno nemmeno la soluzione per contrastare l’aumento dei prezzi del gas”. Indubbiamente l’utilizzo del Gnl ha costi molto alti in quanto richiede una filiera complessa e oltretutto ci mantiene ancora dipendenti da altri paesi. Perciò siamo fortemente contro i rigasificatori a Ravenna e a Piombino dato che i costi sia economici che ambientali superano qualsiasi beneficio che si possa aspettare a breve termine".

"Fra l’altro prima che il rigasificatore di Ravenna sia pienamente operativo passeranno almeno 2 anni - continua l'ambientalista -. Allora si potevano prevedere soluzioni alternative come, ad esempio, sono state adottate in Germania con degli impianti a noleggio per pochi anni, invece di vincolarci per decenni a causa degli investimenti fatti, che non hanno niente a che vedere con la transizione energetica. Per poter vincere la sfida contro i cambiamenti climatici l’unica soluzione è investire nelle rinnovabili e non nel gas".

Conclude Mordenti: "L’IPCC nell’ultimo rapporto del 2023 ci lancia 3 messaggi: gravità, urgenza e speranza. La situazione del riscaldamento globale è grave, occorrono interventi immediati, abbiamo tutte le soluzioni e le tecnologie per intervenire subito. Ci rimane solo la speranza che i nostri politici cambino le strategie ed agiscano in tempi rapidi con soluzioni sostenibili (solare, eolico)".