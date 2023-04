Taccheggia al supermercato e poi tenta la fuga: arrestato dai Carabinieri

Dopo aver rubato, ha spintonato un addetto alla sicurezza per garantirsi la fuga. Ma è stato subito bloccato dai Carabinieri. E' stato arrestato con l'accusa di "rapina impropria", "resistenza a pubblico ufficiale", "false indicazioni sulla propria identità" e "lesioni personali" oltre che essere denunciato per "per possesso di armi o oggetti atti ad offendere e danneggiamento", il malvivente che martedì mattina ha colpito in un supermercato di Forlì.

I Carabinieri di Ronco sono intervenuti dopo che un dipendente del punto vendita aveva segnalato la presenza di un individuo che si muoveva in maniera sospetta e che sembrava nascondere qualcosa sotto gli indumenti. Il soggetto è stato nel frattempo intercettato dalla vigilanza. Il malvivente ha fornito delle generalità, poi risultate false, per poi essere perquisito, venendo trovato in possesso di un cutter e numerose lamette da barba, poco prima trafugate, da cui cui erano stati rimossi i dispositivi antitaccheggio.

L’individuo al fine di eludere il successivo controllo ha opposto resistenza al personale addetto alla vigilanza che ad uno dei militari intervenuti, il tutto per darsi alla fuga subito stoppata dai militari dell'Arma intervenuti in ausilio. Dopo esser stato trattenuto in carcere, il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la scarcerazione fino al 9 maggio, quando comparirà in tribunale per l'udienza. L'uomo infatti ha richiesto i termini di difesa.

