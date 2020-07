Tagli in vista per 5 storici pini in via Piancastelli, la protesta: "Tre perizie discordanti"

Protesta dei Verdi per il taglio di 5 pini in via Piancastelli. Il Comune ha apposto, infatti, i cartelli che indicano i prossimi abbattimenti. Non è la prima volta che le seghe si abbattono sugli alberi che da un centinaio adornano questa strada che fu realizzata per collegare il villaggio 'Baia del Re', intitolato all'impresa di Amundsen e Nobile che col dirigibile Norge sorvolarono per la prima volta il Polo Nord.

Lamenta una nota: “Per motivi imperscrutabili da una vita il Comune di Forlì ha l'obiettivo di radere al suolo tutti i bellissimi pini di Via Piancastelli. Ne ha fatte di tutti i colori per raggiungere questo scopo. Adesso altri 5 cadono sotto le motoseghe del Comune. Il Comune nella sua furia demolitrice ha cercato il conforto con tecnici che ha cambia a ripetizione evidentemente cercando qualcuno che ne assecondasse i desiderata. Si cambiano i tecnici ma nello stesso tempo cambiano a ripetizione le loro valutazioni. In due anni addirittura il Comune ha fatto fare tre perizie distinte a tre tecnici. Perizie che hanno dato responsi diversi e contraddittori. La penultima verifica dichiarava che gli alberi assolutamente da abbattere indicati dalla prima verifica stavano benissimo tanto che il tecnico assunse su di sè la responsabilità della loro stabilità per 5 anni, assicurandoli anche personalmente”.

E conclude: “Vogliamo vederci chiaro, non basta un cartellino applicato ad un albero a certificare la sua pericolosità. Avremmo voluto vedere prima le carte, conoscere nel dettaglio i risultati delle prove e vedere la relazione che le accompagna. Ma come sempre, a fine luglio, appena dopo avere appeso i cartelli hanno dato il via agli abbattimenti”.